Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi… Coup de tonnerre au Barça !

Publié le 30 avril 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 30 avril 2021 à 17h38

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a déjà fait part de son soutien pour Ronald Koeman en interne selon plusieurs médias espagnols. Cependant, la défaite concédée face à Grenade pourrait rapprocher un certain Xavi Hernandez du poste de coach du Barça. Explications.

C’était l’un des grands sujets de discussion de la campagne électorale de Victor Font notamment, candidat à a présidence du FC Barcelone, et de Joan Laporta qui a finalement été élu par les socios du Barça : Ronald Koeman restera-t-il l’entraîneur du Barça ? Nommé par Josep Maria Bartomeu avant que ce dernier ne démissionne en octobre dernier, le technicien néerlandais qui est le héros de Wembley pour les supporters du FC Barcelone, a connu des débuts poussifs, mais est parvenu à ramener une Coupe du roi et se trouve concerné par la course au titre de la Liga. Cependant, alors que le Barça aurait pu prendre une option pour le titre, le club blaugrana s’est incliné 2 buts à 1 face à Grenade jeudi et laisse donc une avance de deux points à l’Atletico de Madrid, leader. De quoi remettre en cause l’avenir de Koeman ? Interrogé en conférence de presse dimanche dernier, le Néerlandais ne se montrait pas en danger. « Je me vois comme entraîneur pour la saison prochaine, et j'ai un contrat, sinon, il faudra en parler. Comme je l'ai déjà dit, le président m'a montré son soutien et sa confiance. Il ne cesse de me le dire. ». Mais aux yeux de Joan Laporta, il pourrait y avoir du changement au Barça la saison prochaine avec l'arrivée de Xavi Hernandez.

Ronald Koeman proche du départ, Xavi Hernandez pour le remplacer ?