Mercato - Barcelone : Ronald Koeman reçoit un ultimatum pour son avenir !

Publié le 30 avril 2021 à 17h00 par Th.B.

Bien qu’il ait souvent fait savoir en conférence de presse qu’il disposait de la confiance de son président, Joan Laporta prendrait la décision de virer Ronald Koeman si l’entraîneur du FC Barcelone ne remportait pas la Liga cette saison.

Alors que le FC Barcelone s’était largement imposé face à Getafe la semaine dernière avant de passer au forceps sur la pelouse de Villarreal dimanche dernier (2-1), le club culé avait l’occasion jeudi soir de prendre la tête de la Liga grâce à son match en retard lors de la réception de Grenade. Malgré une grosse domination blaugrana, le FC Barcelone s’est finalement incliné 2 buts à 1, grillant un important joker dans la course au titre en Liga. Résultat des courses ? Le Barça pointe à la troisième place, à deux points du leader de l’Atletico de Madrid et à égalité de points avec son dauphin du Real Madrid. Cet échec n’aurait pas été bien accueilli au sein de la direction catalane et Ronald Koeman serait dans le collimateur des décideurs blaugrana, lui qui a été expulsé en cours de match. De quoi mettre en danger sa place d’entraîneur ? C’est une possibilité.

Ronald Koeman viré si le Barça ne gagne pas la Liga !