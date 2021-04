Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur les plans de Laporta avec Neymar !

Publié le 30 avril 2021 à 15h30 par T.M.

Pour le moment, Neymar n’a pas encore officiellement prolongé avec le PSG, ce qui laisserait alors de l’espoir au FC Barcelone de faire revenir le Brésilien. Et alors que ce dossier serait à l’étude en Catalogne, on n’en ferait toutefois pas pour autant une grande priorité. Explications.

Où en est-on de l’avenir de Neymar ? Cela fait maintenant plusieurs mois que Leonardo s’active pour prolonger le Brésilien au PSG et il semble enfin toucher au but. En effet, selon les informations du 10sport.com, un accord a été trouvé entre les deux parties pour un nouveau contrat jusqu’en 2026, assorti d’une année supplémentaire en option. Et concernant sa prolongation, Neymar avait d’ailleurs assuré : « Tout est presque réglé. (…) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain ». C’est donc au PSG que l’avenir de Neymar s’écrirait, mais pour le moment, rien n’a encore été officialisé. Et en Espagne, on pense que cela laisserait encore la porte ouverte à un futur départ, notamment vers le FC Barcelone. En effet, l’ancien joueur du Barça aurait encore et toujours envie de revenir et selon certains, c’est lui qui retarderait au maximum l’officialisation de sa prolongation afin de donner du temps à Joan Laporta et sa direction de trouver la solution pour réaliser un transfert.

Haaland plutôt que Neymar ?