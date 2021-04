Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe lâchée sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 30 avril 2021 à 13h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester City, Lionel Messi serait proche de signer un contrat de dix ans avec le FC Barcelone.

L’avenir de Lionel Messi continue de faire parler en Espagne. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’attaquant argentin ne s’est toujours pas exprimé clairement sur son avenir. Et pour cause, la Pulga voudrait attendre la fin de la saison avant de se pencher sérieusement sur son avenir et étudier les offres qu’il a sur sa table. Selon le journaliste Marcelo Bechler, le PSG aurait transmis une première proposition à Lionel Messi, mais le FC Barcelone ne se montrerait pas particulièrement inquiet.

Un contrat de dix ans proposé à Messi ?