Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme sortie sur l’avenir de Ntcham !

Publié le 2 mai 2021 à 12h10 par La rédaction mis à jour le 2 mai 2021 à 12h17

Très peu utilisé par Jorge Sampaoli, Olivier Ntcham pourrait ne pas s'éterniser à l'OM. Le Celtic ne serait pas contre l'idée de récupérer son joueur prêté au club phocéen à la fin de la saison.

L’aventure d’Olivier Ntcham à l’OM pourrait vite tourner très court. Elle avait déjà très mal commencé sous André Villas-Boas, qui a quitté le club pour ne pas avoir validé l’arrivée du milieu de terrain. Et sous Jorge Sampaoli, cela n’a pas l’air de s’arranger. Le Français est très peu utilisé par le technicien argentin (seulement 136 minutes au compteur). L’OM pourrait donc ne pas prendre l’initiative de lever l’option d’achat entre 5 et 6M€ incluse dans le prêt du joueur de 25 ans qui appartient toujours au Celtic. Et le club écossais ne serait pas opposé au fait de récupérer son milieu de terrain.

« Nous ne fermons aucune porte à Olivier »