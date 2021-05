Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - FC Barcelone : Une grosse concurrence attend Laporta pour Agüero !

Publié le 2 mai 2021 à 12h00 par La rédaction

Le FC Barcelone va devoir se battre s'il veut récupérer Sergio Agüero cet été. L'attaquant de 32 ans conserverait toujours une très belle côte sur le marché et plusieurs grands clubs seraient intéressés par l'Argentin.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Agüero n’évoluera plus à Manchester City. Néanmoins, l’avenir de l’Argentin n’est pas fixé à 100 %. Plusieurs clubs européens se sont penchés sur le dossier, dont le FC Barcelone. Joan Laporta aurait désigné l’attaquant de 32 ans comme l’une des cibles principales du club catalan lors du prochain mercato. L’actuel joueur des Citizens serait envisagé comme une solution de choix pour venir renforcer l’attaque de Ronald Koeman. De plus, le Kun entretient une excellente relation avec Lionel Messi et pourrait être un élément de poids dans la prolongation de la Pulga . La direction du Barça verrait donc d’un bon œil l’arrivée de Sergio Agüero, qui pourrait débarquer gratuitement en Catalogne, un idéal pour un Barcelone en pleine crise économique. Néanmoins, les Blaugrana vont devoir faire face à une concurrence féroce sur le dossier.

Quelques grands noms d’Europe sur Agüero