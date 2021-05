Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau danger pour Laporta dans le dossier Agüero ?

Publié le 2 mai 2021 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 2 mai 2021 à 9h53

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Agüero ne manque pas de courtisans. L'Argentin devrait même voir un nouveau club s'ajouter à la liste de ses prétendants, puisque Everton se montrerait intéressé par le joueur. Une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone.

Si l’on sait qu’il n’évoluera plus à Manchester City la saison prochaine, l’avenir de Sergio Agüero reste toujours flou. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin voit de nombreux courtisans, comme le PSG ou encore le FC Barcelone, se jeter à ses pieds. Le club catalan aurait même fait de l’attaquant de 32 ans l’une de ses cibles principales en vue du prochain mercato. Les Blaugrana voudraient apporter du renfort à l’attaque de Ronald Koeman et le Kun serait une belle option puisqu’il est gratuit à l’heure où le Barça cherche à dépenser le moins possible en raison d’une grande crise économique qui frappe le club ces derniers mois. De plus, l’actuel joueur de Manchester City entretient une très bonne relation avec Lionel Messi et serait un argument de poids dans la prolongation de la Pulga . Mais le FC Barcelone n’est pas seul sur le dossier et va devoir faire face à la concurrence.

Everton aurait un plan pour Agüero