Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a un boulevard pour Messi, mais…

Un temps intéressé, Manchester City se serait retiré du dossier Lionel Messi laissant le champ libre au PSG. Néanmoins, le PSG n’aurait pas encore bougé ses pions pour le capitaine du FC Barcelone.

Lionel Messi se trouve à un tournant de sa longue et riche carrière. En effet, à l’intersaison et après 21 ans passés au FC Barcelone, le capitaine du Barça pourrait quitter le club culé, moment où son contrat sera arrivé à expiration. Une aubaine pour le PSG et surtout QSI qui aimerait depuis son arrivée en 2011 faire venir Lionel Messi. Selon Marcelo Bechler, une offre du PSG aurait été formulée au clan Messi pour un contrat de deux ans avec une troisième année en option. Cependant, il n’en serait rien.

Pas de Manchester City à l’horizon, mais…