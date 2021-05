Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a-t-il fait le bon choix pour Lionel Messi ?

Publié le 1 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Sextuple Ballon d’or, Lionel Messi pourrait être agent libre cet été, soit à l’expiration de son contrat au FC Barcelone. Une occasion en or pour le PSG qui n’aurait pas approché son entourage avec une offre de contrat contrairement à ce que le journaliste Marcelo Bechler a avancé en début de semaine. Est-ce le bon choix de la part du président Nasser Al-Khelaïfi ? C’est notre sondage du jour !

Depuis l’arrivée de QSI à l’été 2011, les propriétaires du PSG rêveraient de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Et alors que les deux stars du football mondial se rapprochent du crépuscule de leurs carrières respectives, le PSG aurait un joli coup à jouer et notamment pour le capitaine du FC Barcelone. En effet, son contrat court jusqu’en juin prochain avec le Barça et aucune offensive de l’administration Joan Laporta n’a été effectuée selon L’Équipe et l’ensemble des médias ibériques. Le nouveau président du FC Barcelone attendrait le bilan des différents audits financiers afin de connaître la situation économique du club dans son ensemble et de pouvoir mettre sur pied une offre pour prolonger le contrat de Messi. De son côté, la direction du PSG serait déjà passée à l’action. Journaliste de TNT Sports, Marcelo Bechler a fait savoir mardi soir qu’une proposition pour un bail de deux années avec une autre en option aurait été formulée par le Paris Saint-Germain à l’Argentin et à son entourage et qu’elle serait si importante financière parlant qu’elle ne serait pas atteignable pour le FC Barcelone ou un autre club. Néanmoins, la vérité serait tout autre.

Le PSG n’aurait pas dégainé d’offre, la bonne décision ?