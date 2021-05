Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération se précise pour le retour de Neymar à Barcelone !

Publié le 1 mai 2021 à 16h15 par T.M.

A Barcelone, on travaillerait actuellement sur la possibilité de faire revenir Neymar. Sous quelle forme ? A ce sujet, des précisions ont été apportées.

En 2019, Neymar avait fait le forcing pour retourner au FC Barcelone. Et si le joueur du PSG n’avait finalement pas eu gain de cause, cela pourrait bien se répéter cet été. En effet, alors qu’on annonçait le Brésilien parti pour prolonger avec le club de la capitale, cela pourrait ne pas être le cas. Selon les dernières informations de RAC1, Neymar aurait toujours envie de retourner au Barça, qui ferait d’ailleurs du joueur parisien sa priorité. Ainsi, des discussions auraient débuté avec Neymar, mais aussi avec le PSG, qui aurait immédiatement fermé la porte. Néanmoins, à Barcelone, on n’abdiquerait pas, réfléchissant actuellement à l’opération qui ferait céder Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.

60M€ + un joueur ?