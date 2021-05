Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce tonitruante sur le feuilleton Neymar !

Publié le 1 mai 2021 à 15h15 par A.D.

Malgré l'accord contractuel entre le PSG et le clan Neymar, le Barça jouerait son va-tout pour rapatrier la star brésilienne. Selon la presse espagnole, Joan Laporta serait en contact avec le numéro 10 du PSG, qui voudrait venir. Et alors qu'il ne resterait plus qu'à s'entendre avec le PSG, le président du FC Barcelone serait optimiste.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a trouvé un accord final avec l'entourage de Neymar pour une prolongation. Un terrain d'entente pour un renouvellement de quatre saisons, plus une en option. Et alors que les deux parties n'ont encore rien signé, le Barça serait toujours aussi déterminé à boucler le retour de Neymar. Dans cette optique, Joan Laporta tenterait le tout pour le tout et serait confiant quant à une issue positive sur ce dossier.

«Le Barça a reçu le "non" du PSG, mais est optimiste quant à l'arrivée de Neymar»