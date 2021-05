Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta à l'origine du coup de tonnerre pour Neymar !

Publié le 1 mai 2021 à 13h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a trouvé un accord final avec Neymar pour une prolongation de quatre années, plus une en option. Malgré tout, le Barça n'aurait pas renoncé à l'idée de rapatrier la star brésilienne, et ce, à l'initiative de Joan Laporta.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Neymar a débuté les négociations avec le PSG il y a de longues semaines pour prolonger. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les deux parties ont trouvé un accord final pour étendre leur aventure ensemble. Selon nos informations, Leonardo et le clan Neymar se sont entendus pour une prolongation de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026, plus une en option. Et alors qu'il ne manque plus que le signature de Neymar, le Barça n'aurait pas abandonné l'idée de le rapatrier.

Le dossier Neymar relancé par Laporta à Barcelone ?

Selon les informations de Francesc Aguilar, le FC Barcelone penserait bien à Neymar et à le faire revenir. Et cette idée viendrait de Joan Laporta. Sur son compte Twitter , le journaliste espagnol a affirmé que le nouveau président catalan était à l'origine du retour à la charge du Barça pour Neymar. Joan Laporta voudrait boucler le retour de la star brésilienne du PSG car il pourrait avoir un gros impact commercial pour le club et être bénéfique à son capitaine et numéro 10, Lionel Messi.