Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone lance l’opération Neymar !

Publié le 1 mai 2021 à 11h30 par T.M.

Le feuilleton Neymar repart pour un tour. Alors qu’on annonçait le Brésilien parti pour prolonger avec le PSG, le voilà de nouveau lié au FC Barcelone. Et en coulisse, les Blaugrana seraient passés aux choses sérieuses.

Leonardo l’avait bien fait savoir, sa priorité est de conserver Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Pour cela, le directeur sportif se démène pour prolonger les deux stars, sous contrat jusqu’en 2022. Et si cela s’avère compliqué avec le Français, annoncé toujours plus proche du Real Madrid, en ce qui concerne le Brésilien, cela sentait très bon dernièrement. En effet, après avoir longtemps regretté son départ du FC Barcelone au point de vouloir y retourner, Neymar est enfin heureux au PSG et disposé à prolonger. « Tout est presque réglé. Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain », assurait d’ailleurs dernièrement le principal intéressé. Ainsi, tous les feux étaient annoncés au vert pour ce nouveau contrat du joueur de 29 ans. Tout semble bouclé et ne manque plus que l’officialisation. Cependant, celle-ci se fait attendre et finalement, l’avenir de Neymar pourrait être totalement relancé puisque le Barça pourrait bien tenter de faire revenir l’ami de Lionel Messi.

Feu vert avec Neymar !

Au moment d’évoquer l’avenir de Neymar, le FC Barcelone n’est jamais très loin et tant que le Brésilien n’aura pas prolongé avec le PSG, l’idée d’un retour en Catalogne fera encore et toujours parler. Mais selon les informations de RAC1 , ce feuilleton se serait visiblement accéléré. En effet, Alors que Neymar nourrirait encore l’envie de revenir à Barcelone, cet intérêt serait réciproque puisque pour le prochain mercato estival, le joueur du PSG serait tout simplement la priorité de Joan Laporta, tandis qu’Erling Braut Haaland serait lui le plan B. Et pour ce qui est de ce possible retour du joueur de 29 ans au Camp Nou, le média catalan va même plus loin, annonçant ainsi des discussions entre les deux parties. De quoi visiblement expliquer la non-officialisation de la prolongation de Neymar au PSG pour le moment…

Ça bloque avec le PSG !