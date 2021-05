Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur l’avenir de Neymar !

Publié le 1 mai 2021 à 8h15 par T.M.

Proche d’une prolongation au PSG, Neymar n’a cependant rien signé. De quoi alors laisser la porte ouverte à un possible retour au FC Barcelone.

Comme le10sport.com avait pu vous le confirmer, le PSG et Neymar sont tombés d’accord sur les termes d’un futur contrat qui lierait alors les deux parties jusqu’en 2026 avec une année en option. Cela est donc bien engagé pour voir le Brésilien continuer avec le club de la capitale, mais aujourd’hui, rien n’est acté. En effet, Neymar n’a toujours pas signé cette prolongation. Face à cette situation, la presse espagnole ne cesse de relancer l’avenir de l’ancien joueur du FC Barcelone et encore une fois, c’est un retour chez les Blaugrana qui fait la Une de l’autre côté des Pyrénées. Les informations se multiplient à ce sujet et RAC1 a fait de nouvelles énormes révélations sur ce feuilleton Neymar.

Ça discute entre le Barça et Neymar !