Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Messi... Mbappé pourrait réaliser le rêve du Qatar !

Publié le 1 mai 2021 à 8h45 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain rêvent toujours plus grand, avec un été qui pourrait bien être explosif.

Depuis que QSI est arrivé, un grand nom est attendu au Paris Saint-Germain. Il y a bien sur Neymar ou encore Kylian Mbappé depuis 2017, mais les véritables cibles semblent être Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. En effet, qui mieux que les deux grandes stars du football pour porter le projet du PSG ? Des tentatives ont été faites depuis 2010, mais aucune n’est arrivée au bout. Cet été pourrait toutefois être la bonne, puisque Messi est en fin de contrat au FC Barcelone, tandis que Cristiano Ronaldo n’a jamais semblé aussi proche d’un départ de la Juventus.

Cristiano Ronaldo et Messi ensemble au PSG ?