Mercato - PSG : Messi n’a plus que deux options pour son avenir !

30 avril 2021

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi se retrouve à un tournant de sa carrière.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? En Catalogne on assure que le retour au club de Joan Laporta et le départ de Josep Maria Bartomeu, auraient convaincu le sextuple Ballon d’Or de prolonger. Pourtant, aucun accord ne semble être en vue. Pire, Marcelo Bechler a annoncé que le Paris Saint-Germain serait passé à l’action, offrant un contrat de deux ans à Messi. Mais le PSG n’est pas seul sur le coup, puisqu’en Angleterre on parle également d’une arrivée de Messi à Manchester City, où il pourrait retrouver son ancien mentor Pep Guardiola.

Le Barça ou le PSG pour Messi ?