Mercato - OM : Tout n’est pas perdu pour cette bonne pioche de Longoria !

Publié le 30 avril 2021 à 21h10 par Th.B.

Alors que Pablo Longoria chercherait à s’attacher les services d’Alexander Nübel à l’OM, le gardien du Bayern Munich voudrait être prêté pour les deux prochaines saisons.

Pablo Longoria ne travaillerait pas uniquement sur les transferts définitifs de Leonardo Balerdi et de Pol Lirola, tous deux prêtés par le Borussia Dortmund et la Fiorentina, ou encore les prolongations de contrat de Jordan Amavi et de Florian Thauvin. En effet, le président de l’OM serait omniprésent et se pencherait doucement, mais sûrement sur la succession du vétéran Steve Mandanda. En effet, le portier marseillais a récemment fêté son 36ème anniversaire et serait susceptible de ne pas honorer jusqu’au bout son contrat courant jusqu’en juin 2024. Pour prendre la succession de Mandanda, Pablo Longoria songerait à Alexander Nübel, et la porte serait entrouverte pour la doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich.

Nübel voudrait être prêté deux ans par le Bayern !