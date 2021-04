Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aura sa chance pour le successeur de Kamara !

Publié le 1 mai 2021 à 0h30 par A.C.

L’Olympique de Marseille serait vraisemblablement l’un des clubs intéressés par Lucien Agoumé, jeune milieu français de l’Inter, actuellement prêté à La Spezia.

Cet été, Pablo Longoria pourrait voir plusieurs cadres quitter l’Olympique de Marseille. Cela serait notamment le cas de Boubacar Kamara, puisqu’il est le joueur avec la plus grosse valeur marchande à l’heure actuelle. A l’OM, on semble ainsi se préparer à un possible départ, puisque Le Dauphiné a récemment révélé que Longoria suivrait Lucien Agoumé. Ancien du FC Sochaux, le milieu de terrain réalise de très belles choses à La Spezia, où il est prêté depuis l’été dernier. Il devrait revenir à l’Inter au terme de son prêt et l’OM pourrait donc passer à l’action, tout comme l’ASSE de Claude Puel.

L’Inter ouvert à une vente d’Agoume, mais...