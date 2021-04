Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Option d’achat, avenir… Ces révélations sur l’avenir d’Alban Lafont !

Publié le 30 avril 2021 à 20h10 par T.M.

Ce jeudi soir, le FC Nantes a annoncé le transfert définitif d’Alban Lafont chez les Canaris. Mais cela pourrait n’être que de courte durée.

A l’été 2019, Alban Lafont été prêté pour deux saisons par la Fiorentina au FC Nantes. Alors que l’échéance approchait, les questions se posaient concernant l’avenir du portier de 22 ans. Et dernièrement, la tendance était claire pour Lafont : il ne voulait pas revenir à la Viola et il ne voulait pas continuer avec les Canaris. Et alors que le nom de l’international Espoirs français était annoncé du côté de l’OM, ce jeudi, une grande annonce a été faite. En effet, le FC Nantes a révélé avoir levé l’option d’achat d’Alban Lafont (7M€), qui est désormais sous contrat jusqu’en 2024.

Un transfert à la surprise générale avant une vente cet été ?