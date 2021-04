Foot - Mercato

Mercato : OM, Barcelone… Ça bouge pour Adrien Rabiot !

Publié le 30 avril 2021 à 14h30 par La rédaction mis à jour le 30 avril 2021 à 14h35

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec la Juventus où il s’est imposé comme un élément fort, Adrien Rabiot aurait une grosse cote sur le marché des transferts. Le FC Barcelone et Chelsea seraient sur les rangs pour cet été, et qu’en est-il de la surprenante rumeur l’envoyant à l’OM ?

Arrivé libre en provenance du PSG à l’été 2019, Adrien Rabiot (26 ans) s’est très bien relancé en Italie et semble avoir clairement franchi un pallier dans sa carrière. L’international français, qui est d’ailleurs parvenu à retrouver une place chez les Bleus, fait l’objet de nombreuses spéculations en vue du prochain mercato estival. Le FC Barcelone ferait partie des prétendants les plus déterminés à recruter l’ancien milieu de terrain du PSG cet été, mais il semblerait qu’au moins un autre cador soit dans la course…

Le Barça et Chelsea au coude à coude

Calciomercato.com indique en effet ce vendredi qu’en plus du Barça, Chelsea aurait également des vues sur Adrien Rabiot. Thomas Tuchel apprécierait beaucoup son profil et envisagerait de mettre le paquet pour l’attirer chez les Blues , lui qui l’avait dirigé pendant une saison au sein du PSG avant que Rabiot ne décide finalement de partir relever un nouveau challenge à la Juventus. De son côté, le club bianconero serait tout à fait disposé à accorder un bon de sortie à son milieu de terrain, et pourrait fixer son prix de départ à hauteur de 20M€, ce qui permettrait de réaliser une plus-value intéressante étant donné qu’il n’avait rien coûté en transfert à l’époque. Mais un autre courtisan plus surprenant à été annoncé sur les traces de Rabiot ces dernières semaines.

L’OM songerait aussi à Rabiot, mais…

L’information avait été dévoilée le 30 mars dernier par la Gazzetta dello Sport, faisant l’effet d’une petite bombe : l’OM envisagerait également de recruter Adrien Rabiot cet été. Un prétendant plutôt surprenant puisque le club phocéen connaît de sérieuses difficultés financières et ne semble absolument pas en mesure d’assumer le salaire de l’ancien Parisien, qui perçoit environ 7M€ par an à la Juventus. D’ailleurs, l’OM aurait déjà essuyé un échec après avoir entamé des contacts avec Arturo Vidal (Inter Milan). En clair, Barcelone et Chelsea devraient se livrer un gros bras de fer pour Adrien Rabiot cet été…