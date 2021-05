Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi et Leonardo ont lâché une réponse fracassante pour Neymar !

Publié le 1 mai 2021 à 9h15 par T.M.

Pour faire revenir Neymar, le FC Barcelone serait passé à la vitesse supérieur. Ainsi, des contacts auraient débuté avec le Brésilien, mais également avec le PSG. D’ailleurs, une première réponse serait arrivée.

C’est encore reparti pour un tour pour l’avenir de Neymar. Ce samedi, c’est RAC1 qui a rajouté de l’huile sur le feu concernant le joueur du PSG et encore et toujours le FC Barcelone. En effet, alors qu’on pensait le Brésilien parti pour prolonger, cela pourrait ne finalement pas être le cas. Selon les informations du média catalan, le Barça veut faire revenir Neymar, qui serait sa priorité numéro 1 pour cet été. Pour cela, les discussions aurait débuté avec le joueur de Mauricio Pochettino, ce qui retarderait ainsi l’officialisation de sa prolongation.

La porte est fermée