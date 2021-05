Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les proches de Lionel Messi le conseillent pour son avenir !

Publié le 1 mai 2021 à 13h30 par T.M.

Concentré sur la fin de saison du FC Barcelone, Lionel Messi a remis à plus tard les discussions concernant son avenir. Néanmoins, en attendant, l’Argentin peut compter sur les conseils de certains de ses proches.

Le feuilleton Lionel Messi commence à prendre de plus en plus d’ampleur. En effet, alors que la fin de saison approche, le cas de l’Argentin n’est toujours pas réglé, et il ne devrait pas l’être prochainement. En effet, le joueur du FC Barcelone aurait décidé d’attendre la fin de l’exercice actuel pour réellement se pencher sur cette question. Pour Joan Laporta, cela lui laisse donc encore un peu de temps pour peaufiner son offensive afin de convaincre. Dans le même temps, les prétendants sont à l’affût pour récupérer gratuitement Lionel Messi. C’est notamment le cas du PSG qui serait notamment passer à l’offensive pour le sextuple Ballon d’Or. Selon les récente informations de Marcelo Bechler, un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option, serait ainsi arrivé entre les mains de Messi.

« Il n’y a pas de meilleur endroit »