Mercato - PSG : Lionel Messi afficherait une préférence en coulisses !

Publié le 1 mai 2021 à 9h10 par H.G.

Alors que Lionel Messi est annoncé dans le viseur du PSG et que le FC Barcelone aimerait le prolonger, l’international argentin commencerait à pencher en faveur de l’un des deux clubs.

Quelle sera la décision de Lionel Messi en fin de saison ? Cette question occupe les esprits de bon nombre d’observateurs du FC Barcelone puisque l’international argentin y arrivera au terme de son bail le 30 juin prochain. Le club catalan aimerait bien entendu le convaincre de rester et de parapher un nouveau bail, mais le PSG agirait également en coulisses afin de l’attirer librement, chose qui lui permettrait de relever un ultime challenge dans sa carrière. Toute la question est maintenant de savoir dans quel sens Lionel Messi tranchera, mais il se pourrait qu’une tendance claire se dégage actuellement…

Avantage FC Barcelone dans le dossier Lionel Messi !