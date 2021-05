Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barcelone... Raiola annonce un combat de titans pour Haaland !

Publié le 1 mai 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Comme l'a annoncé Mino Raiola, le PSG est en concurrence avec le Bayern et les membres de la Super Ligue pour Erling Braut Haaland. La bataille s'annonce donc plus que rude pour Leonardo, le directeur sportif parisien.

Alors que l'Europe s'arrache Erling Braut Haaland, Mino Raiola a accordé une longue interview à AS . Au cours de cet entretien, l'agent du buteur norvégien a profité de l'occasion pour faire un point très complet sur l'avenir de son protégé. Dans un premier temps, Mino Raiola a expliqué clairement qu'Erling Haaland n'avait pas encore choisi sa prochaine destination, mais que le Borussia Dortmund était prêt à tout pour le retenir cet été. « Si Erling Haaland m'a dit où il veut jouer ? Non, parce que je ne veux pas qu'il me le dise maintenant. Il doit me le dire quand tout sera clair dans ma tête et que je pourrai faire un menu, et le mettre dans son assiette. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que Dortmund a parlé très sérieusement avec nous et nous a dit : "Nous ne le vendons pas". Et ça, c'est sûr. S'ils ne veulent pas le vendre cet été ? C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, il reste à voir si ce désir existe jusqu'au 1er septembre » , a détaillé Mino Raiola avant d'énumérer les clubs intéressés par Erling Braut Haaland.

Le PSG est dans le match pour Haaland

Lors de son entretien à AS , Mino Raiola a fait clairement savoir qu'une grosse bataille se préparait pour Erling Haaland. Une bataille dans laquelle on peut compter le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, la Juventus, le Bayern, mais également l'Atlético. « Si Haaland est plus intéressé par la Premier Ligue ou la Liga ? Haaland est intéressé par deux choses : marquer des buts, parce qu'il est comme un Cristiano (Ronaldo) ou un Zlalan (Ibrahimovic), il a cette obsession positive, et gagner des titres. Et il choisira, à coup sûr, le club où il aura le plus de chances de lier ces deux choses. C'est très difficile de mentir. Quand un club comme Barcelone ou Madrid arrive, avec autant d'histoire, c'est difficile de dire non. Le PSG arrive dans ce match. Le PSG rejoint ce groupe de grands clubs, City essaie d'y arriver, la Juve a toujours été là. La ligue dans laquelle ils jouent est également importante. Le PSG joue dans le plus mauvais championnat des grands d'Europe. Le Bayern est déjà dans un championnat attractif, mais nous savons qu'il le gagne à chaque fois. En Espagne, il y a trois options... » , a précisé Mino Raiola. Et à en croire le représentant d'Erling Haaland, ce n'est pas tout.

Le clubs de la Super Ligue veulent Haaland