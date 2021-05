Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande bataille attend Raiola pour Haaland !

Publié le 1 mai 2021 à 9h30 par A.D.

Alors qu'Erling Haaland est dans le collimateur des plus grands clubs d'Europe, Mino Raiola tente de lui trouver un nouveau point de chute XXL. Toutefois, le Borussia Dortmund ne l'entend pas de cette oreille et est prêt à tout pour bloquer le départ de son numéro 9.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland réalise des prestations exceptionnelles. A tel point que les meilleures écuries d'Europe seraient prêtes à se battre cet été pour le recruter. De son côté, le BVB n'est pas du tout prêt à laisser partir Haaland. C'est en tous les cas ce qu'a expliqué Mino Raiola lors d'un long entretien accordé à AS ce samedi. « Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que Dortmund a parlé très sérieusement avec nous et nous a dit : "Nous ne le vendons pas". Et ça, c'est sûr. S'ils ne veulent pas le vendre cet été ? C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, il reste à voir si ce désir existe jusqu'au 1er septembre. Si cela dépend aussi de leur participation à la prochaine Ligue des champions ? C'est ce que vous dites. (...) Bien sûr, nous pouvons imaginer beaucoup de choses. Aujourd'hui, la position officielle de Dortmund est la suivante. Mais j'ai une autre position, je pense que si une bonne opportunité se présente et que tout le monde est content, mettons-la sur la table » , a précisé l'agent d'Erling Haaland, avant d'en remettre une couche.

Raiola est déterminé à trouver un nouveau club à Haaland