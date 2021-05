Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante de Raiola sur l'avenir d'Haaland !

Publié le 1 mai 2021 à 8h30 par A.D. mis à jour le 1 mai 2021 à 8h33

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland affole l'Europe et est suivi de près par les plus grands clubs européens. Alors que le BVB fait de la résistance, son agent Mino Raiola a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de la pépite norvégienne.

Arrivé en janvier 2020 au Borussia Dortmund, Erling Haaland a parfaitement réussi ses débuts dans le club de la Ruhr. Alors qu'il enchaine les performances de haute volée en Bundesliga et en Ligue des Champions, le buteur norvégien a séduit bon nombre d'écuries européennes. Sachant qu'une bataille royale devrait se tenir lors du prochain mercato estival, le Borussia Dortmund devrait faire tout son possible pour retenir Haaland et surtout bloquer son départ, et ce, même s'il ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Lors d'un long entretien accordé à AS ce samedi, Mino Raiola s'est prononcé sur le feuilleton Haaland et a lâché de précieuses informations sur l'avenir de son poulain.

«Si une bonne opportunité se présente, mettons-la sur la table»