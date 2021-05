Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de Raiola sur l’arrivée avortée de Paul Pogba !

Publié le 1 mai 2021 à 11h00 par La rédaction

Réclamée par Zinedine Zidane, la venue de Paul Pogba au Real Madrid ne s’est finalement jamais réalisée. Un échec sur lequel est revenu Mino Raiola, agent du joueur de Manchester United.

Ce n’est un secret pour personne, Zinedine Zidane a tenté de nombreuses fois de faire venir Paul Pogba au Real Madrid. Très intéressé par l’international français pour rajeunir son milieu de terrain, l’ancien numéro 10 des Bleus n’a finalement jamais pu attirer le joueur de Manchester United à Madrid. L’agent de Paul Pogba, le très influent Mino Raiola, a expliqué pourquoi le transfert ne s’était jamais fait.

Pogba a souhaité aller au Real