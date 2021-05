Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester City, Guardiola... L'énorme sortie d'Alves sur son transfert au PSG !

Publié le 1 mai 2021 à 13h15 par La rédaction

Joueur du PSG entre 2017 et 2019, Dani Alves aurait très bien pu ne jamais porter les couleurs du club de la capitale. Le Brésilien avait l'opportunité de rejoindre le Manchester City d'un certain Pep Guardiola.

S’il n’a pas permis au PSG de décrocher sa première Ligue des Champions de son histoire, Dani Alves aura tout de même aidé le club de la capitale à se développer. En deux saisons avec les Parisiens (entre 2017 et 2019), le latéral droit brésilien aura apporté toute son expérience. Néanmoins, l’ancien du FC Barcelone regretterait quelques points dans son arrivée en France. Courtisé par d’autres clubs après la fin de son contrat avec la Juventus, Dani Alves avait l’opportunité de rejoindre le Manchester City d’un certain Pep Guardiola. Mais finalement, cela ne s'est pas concretisé et le joueur de 37 ans s’en veut.

« J’ai un goût amer dans la bouche à l’idée d’avoir raté cela »