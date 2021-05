Foot - Mercato

Mercato : Mourinho annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 1 mai 2021 à 12h50 par La rédaction

Après son éviction de Tottenham, José Mourinho a vite rebondi car il sera chroniqueur pour le tabloïd The Sun cet été, durant l’Euro qui arrive. Mais il compte retrouver un banc.