Mercato - PSG : Ces révélations sur le prix de Neymar !

Publié le 1 mai 2021 à 10h15 par T.M.

A Barcelone, on aurait lancé l’opération Neymar et visiblement, on aurait déjà une première idée du prix du joueur du PSG.

Désormais, pas un jour ne passe sans que Neymar fasse parler de lui en Espagne. Alors qu’on pensait son avenir être en passe d’être scellé au PSG, cela serait finalement loin d’être le cas. En effet, bien qu’un accord ait été trouvé, rien n’a été officialisé, ce qui laisse encore la possibilité à un départ. Et le FC Barcelone voudrait en profiter. Selon les dernières informations de RAC1 , Neymar serait la priorité numéro 1 de Joan Laporta pour cet été. Ainsi, les premières discussions auraient débuté entre le Barça et le joueur de Mauricio Pochettino, mais aussi avec le PSG.

Quel prix pour Neymar ?