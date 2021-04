Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Leonardo a tout prévu pour Messi !

Publié le 30 avril 2021 à 20h15 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

La fin de la saison approche et avec elle la fin du contrat qui lie Lionel Messi au FC Barcelone. Dans seulement quelques semaines, l’Argentin pourrait quitter la Catalogne libre et s’engager avec le club de son choix... qui pourrait bien être le Paris Saint-Germain ! En effet, selon les informations de Marcelo Bechler, un contrat de deux ans aurait été offert par le PSG à Messi, qui pourrait ainsi retrouver son ancien coéquipier Neymar. « Notre projet est plus compétitif que celui du FC Barcelone et notre offre est financièrement au-dessus des capacités de n’importe quel club » aurait également déclaré une source interne au PSG, au média néerlandais De Telegraaf .

Messi pour remplacer Mbappé ou Neymar