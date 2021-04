Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision radicale dans le dossier Kylian Mbappé !

Publié le 30 avril 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid serait disposé à inclure certains de ses joueurs dans un deal visant à arracher la signature de Kylian Mbappé, le club de la capitale aurait dressé une liste de certains de ses hommes qu’il n’aurait nullement l’intention de voir être intégré dans l’opération.

L’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est plus que jamais incertain. En effet, faute de prolongation d’ici cet été, l’international français pourrait être vendu par le club de la capitale, ce dernier ne pouvant se permettre de prendre le risque de le conserver sans qu’il ait renouvelé son contrat expirant le 30 juin 2022. Et du côté du Real Madrid, on serait pleinement conscient de cette situation. Le club madrilène est effectivement annoncé sur les traces de Kylian Mbappé depuis de longues années, et il pourrait bénéficier d’une occasion en or pour enfin l’enrôler cet été s’il ne prolonge pas tant le PSG ne sera pas en position de force.

Six joueurs du Real Madrid n’intégreront pas l’opération Kylian Mbappé