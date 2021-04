Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voit ses plans tomber à l’eau !

Publié le 30 avril 2021 à 17h10 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait une nouvelle fois claquer la porte à la fin de la saison.

Florentino Pérez en a cauchemardé pendant des longues semaines. En 2018, à peine couronné d’une troisième Ligue des Champions d’affilée, Zinedine Zidane surprenait tout le monde en quittant le Real Madrid. Un départ qui a d’ailleurs sonné le début de la crise madrilène, avec plusieurs entraineurs qui se sont succédé... avant que Zidane ne revienne. Et cette fois, l’histoire pourrait se répéter. La presse espagnole explique en effet que le Français pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison, alors que son contrat se termine dans un peu plus d’un an. Interrogé en conférence de presse, il n’a d’ailleurs pas vraiment rassuré les Madrilènes. « Ce que j’ai appris cette saison ? Que lorsqu’il y a des problèmes, il y a toujours des solutions » a expliqué Zidane. « On la cherche toujours. On va essayer d’en trouver jusqu’à la fin de la saison. Et pour la suite, nous verrons ».

La Juventus aurait choisi Allegri