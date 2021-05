Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup de tonnerre préparé par Joan Laporta ?

Publié le 2 mai 2021 à 5h15 par T.M.

S’il semblait acté que Ronald Koeman serait l’entraîneur du FC Barcelone la saison, cela serait finalement loin d’être le cas…

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, Ronald Koeman avait pour mission de remettre le club catalan sur de bons rails. Et après des débuts compliqués, le Néerlandais a bien réussi à relancer son équipe, qui a déjà remporté la Coupe du Roi, et se bat actuellement pour le titre de champion d’Espagne. Un titre qui pourrait bien être décisif pour l’avenir de Koeman. En effet, en cas de contre-performance à la fin de la saison, la porte de départ pourrait bien s’ouvrir d’autant plus que Joan Laporta verrait les choses en grand pour l’après.

La succession de Koeman à l’étude ?