Mercato - Barcelone : La menace Klopp plane au-dessus de Laporta !

Publié le 1 mai 2021 à 16h00 par La rédaction

Les jours de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone sont peut-être déjà comptés. S’il ne remporte pas le championnat, il pourrait être remplacé par Jürgen Klopp.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone en remplacement de Quique Setién, Ronald Koeman pourrait vivre en ce moment ses derniers matchs avec le club catalan. Alors qu’il avait pour objectif de relancer une équipe en crise, le Barça, bien que toujours en lice pour être champion d’Espagne, s’est fait sortir dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le PSG. Désormais, la pression grandirait pour Koeman...

Le titre ou la porte