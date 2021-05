Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Raiola annonce une bonne nouvelle à Laporta pour Haaland !

Publié le 1 mai 2021 à 15h00 par A.D.

Le FC Barcelone serait prêt à en découdre pour Erling Haaland lors du prochain mercato estival. Selon Mino Raiola, ce dossier serait compliqué à boucler pour Joan Laporta, mais pas impossible.

Ultra courtisé, Erling Haaland devrait faire l'objet d'une lutte sans merci entre le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et d'autres. Et à en croire Mino Raiola, Zinedine Zidane a toutes ses chances sur ce dossier malgré ses grosses difficultés financières. « Si le Real Madrid peut s'offrir Erling Haaland ? Je ne sais pas, car je n'ai pas étudié leurs finances. Mais je pense que oui. Je pense, que tout le monde peut se le permettre. Mais la question est : Madrid peut-il se permettre de ne pas acheter Haaland ? » , a confié l'agent d'Erling Haaland à AS . Mais qu'en est-il du Barça, encore plus en difficulté économiquement parlant ?

«C'est compliqué, mais pas impossible»