Mercato - Real Madrid : Raiola laisse la porte ouverte à Zidane pour Paul Pogba !

Publié le 1 mai 2021 à 13h10 par La rédaction

Dans les colonnes de AS, Mino Raiola s'est confié notamment sur une probable arrivée de Paul Pogba au Real Madrid.

Où jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Auteur de bonnes performances avec Manchester United ces derniers temps, son nom est régulièrement cité un petit peu partout et notamment au Real Madrid. Sous contrat avec les Red Devils jusqu'en 2022, Pogba devrait encore animer le mercato estival à venir. Comme chaque été, la rumeur de départ revient sur la table et son agent Mino Raiola apparaît dans les médias.

C'est encore possible pour Pogba