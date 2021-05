Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Barcelone... Raiola raconte sa tournée pour Haaland !

Publié le 1 mai 2021 à 12h10 par A.D.

Accompagné d'Alf-Inge Haaland, Mino Raiola a réalisé un tour d'Europe pour aller à la rencontre des prétendants d'Erling Haaland il y a quelques semaines. Un voyage sur lequel il est revenu.

Epoustouflant au Borussia Dortmund, Erling Haaland affole l'Europe et devrait faire l'objet d'une bataille colossale lors du prochain mercato estival. Conscient de la situation, Mino Raiola a décidé de faire une tournée à travers l'Europe avec le père du joueur, Alf-Inge Haaland, il y a quelques semaines. Passé par Barcelone et Madrid pour y rencontrer les dirigeants du Barça et du Real, Mino Raiola s'est livré sur ces déplacements lors d'un long entretien accordé à AS .

«Je parle beaucoup avec les dirigeants du Barça ou avec José Ángel Sánchez »