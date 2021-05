Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barça : Laporta a un plan pour cet indésirable de Koeman !

Publié le 1 mai 2021 à 13h00 par La rédaction

N'entrant pas dans les plans de Ronald Koeman à Barcelone, Miralem Pjanic pourrait déjà faire ses valises, un an seulement après son arrivée.

Débarqué en Catalogne l'été dernier dans le cadre d'un échange entre la Juventus et Barcelone avec Arthur, Miralem Panic n'a que très peu été utilisé par Ronald Koeman cette saison. Placé parmi les indésirables de l'entraîneur néerlansais, le Bosnien vit ses matchs sur le banc et doit se contenter d'un très faible temps de jeu. Insuffisant pour un joueur de cette envergure. Un départ semble donc inéluctable. Mais à quelle condition ?

Pjanic bientôt prêté ?