Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut toucher le jackpot avec Milik !

Publié le 1 mai 2021 à 18h30 par A.C.

Arkadiusz Milik a récemment émis l’hypothèse de rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine, mais un départ semble plus que jamais d’actualité.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en janvier dernier, Arkadiusz Milik est régulièrement annoncé sur le départ. La presse italienne assure que la Juventus n’aurait jamais cessé de le suivre depuis le printemps 2020, alors que les prestations du Polonais sous les couleurs de l’OM ont attiré d’autres clubs, comme l’Inter et l’Atlético de Madrid. Mais Milik a récemment calmé toutes ces rumeurs, évoquant la possibilité de rester à l’OM cet été. « Pourquoi je veux quitter Marseille ? Ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais partir. Marseille m’a donné une chance dans un moment difficile. J’ai vraiment apprécié ça. Je suis heureux ici, je joue, je marque » a expliqué l’attaquant de 27 ans, au micro de Canal + . « Si je serai à Marseille la saison prochaine ? J’ai un contrat à Marseille, je suis heureux ici. Ça dépendra aussi du club ». Suffisant pour rassurer les supporters de l’Olympique de Marseille ? Pas sûr...

Longoria pourrait récupérer au moins 20M€ avec Milik

Pour S port Mediaset , c'est clairement un discours de façade de la part de Arkadiusz Milik. Son départ serait toujours en préparation, avec l’Olympique de Marseille qui semble d’ailleurs couvrir avec José Juan Macías de Chivas ou Giacomo Raspadori de Sassuolo. A en croire les informations de Sport Mediaset , Milik chercherait toujours un nouveau club, mais pour la première fois dans ce dossier, l’OM serait en position de force. Acheté pour un montant total de 12M€ cet hiver, Milik pourrait en effet être vendu au moins 20M€ cet été. Une plus-value non-négligeable pour l’OM, sachant qu’un nouvel acteur s’est joint à ce dossier récemment.

Sarri, l’invité surprise