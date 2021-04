Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Milik sur son intégration mouvementée !

Publié le 30 avril 2021 à 22h30 par Th.B.

Arrivé dans un climat instable avec les problèmes entre les supporters et l’administration Jacques-Henri Eyraud sans oublier le départ surprise d’André Villas-Boas, Arkadiusz Milik noté à présent de la stabilité. L’attaquant de l’OM s’est attardé sur son adaptation à Marseille.

À la recherche d’un nouveau « grantatakan », l’OM a choisi de miser sur Arkadiusz Milik au cours du dernier hivernal. Au placard à Naples où il n’a pas disputé la moindre minute de la première partie de saison, le Polonais a débarqué à Marseille dans l’optique de se relancer à l’approche de l’Euro avec sa sélection. Et alors qu’il est déjà annoncé sur le départ à la Juventus ou encore au PSG, Milik a nié toutes ces rumeurs en assurant que les spéculations autour d’un intérêt du PSG étaient infondées, et qu’il se sent heureux à l’OM lors d’un entretien accordé à Canal+ . Arkadiusz Milik en a également profité pour revenir sur son adaptation quelque peu mouvementée à l’OM.

« Ça a d’abord été deux premiers mois dingues »