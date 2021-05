Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto, la première victime de Sampaoli ?

Publié le 3 mai 2021 à 17h30 par A.C.

On pouvait penser que l’arrivée de son compatriote Jorge Sampaoli pouvait être bénéfique pour Dario Benedetto, mais les choses semblent se passer autrement...

Arrivé à la demande d’André Villas-Boas en 2019, Dario Benedetto n’a pas eu de mal à s’imposer comme le seul numéro 9 de l’Olympique de Marseille. Son style de jeu semblait coller parfaitement à l’esprit marseillais et a rapidement séduit les supporters. Pourtant, l’Argentin a sa situation basculer cet hiver. Villas-Boas a en effet quitté l’OM et Pablo Longoria a bouclé l’arrivée de Arkadiusz Milik, qui en dépit d’une blessure qui a freiné son adaptation, a rapidement pris la place de titulaire pour ne plus la lâcher. L’arrivée de Jorge Sampaoli semblait pouvoir relancer encore une fois Benedetto, mais force est de constater qu’il n’a plus sa place à l’OM. Face au FC Lorient (3-2), puis face au Stade de Reims (1-3), il n’a même pas disputé la moindre minute de jeu, même s’il a tout récemment arraché le nul pour l’OM face au RC Strasbourg (1-1).

Entre Sampaoli et Benedetto, le courant ne passerait pas

Relégué au rang de second couteau, Dario Benedetto va-t-il rester à l’Olympique de Marseille pour se battre ? Pas sûr. D’après les informations de RMC Sport , au sein du club marseillais on serait plus qu’ouvert à une vente du buteur de 30 ans, lors du prochain mercato estival. En Argentine on va même plus loin, puisque DEPOR révèle que c’est carrément Jorge Sampaoli qui aurait poussé Benedetto à prendre la décision de quitter l’OM ! Il faut dire que, récemment interrogé sur l’avenir de son joueur, le coach marseillais n’a pas semblé vouloir le retenir coute que coute. « Je le connais très bien. Il est au milieu d'un processus avec des intermittences. Il a peu de temps de jeu. C'est un pur buteur et ils ne sont pas nombreux sur le marché. On se penchera sur le cas de ce joueur » a expliqué Sampaoli, en conférence de presse. « Je ne connais pas les décisions des joueurs pour leur avenir. J'ai toujours pensé que c'était un joueur important dans n'importe quelle équipe où il évoluera ».

Direction l’Espagne et Elche ?