Mercato - OM : Une décision fracassante prise par Benedetto... à cause de Sampaoli ?

Publié le 3 mai 2021 à 16h45 par A.C.

L’arrivée de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille ne semble pas être une bonne nouvelle pour Dario Benedetto.

Connu pour avoir une vision de jeu très précise, qui a besoin l’utilisation de profils de joueurs particuliers, Jorge Sampaoli va changer les choses à l’Olympique de Marseille. Dès son arrivée, il a en effet prévenu que ceux qui ne siéront pas à son dispositif pourront plier bagages... et ça pourrait être le cas de Dario Benedetto. En tout cas, récemment interrogé sur l’avenir de son attaquant, Sampaoli s’est montré plutôt évasif. « Je le connais très bien. Il est au milieu d'un processus avec des intermittences. Il a peu de temps de jeu » a expliqué le coach de l’OM, en conférence de presse. « C'est un pur buteur et ils ne sont pas nombreux sur le marché. On se penchera sur le cas de ce joueur. Je ne connais pas les décisions des joueurs pour leur avenir. J'ai toujours pensé que c'était un joueur important dans n'importe quelle équipe où il évoluera ».

Benedetto souhaiterait quitter l’OM