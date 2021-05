Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous de l’opération Milik révélés !

Publié le 3 mai 2021 à 10h15 par T.M.

Cet hiver, l’OM est allé chercher Arkadiusz Milik du côté de Naples. Une opération complexe dont on en sait un peu plus aujourd’hui.

Depuis janvier, Arkadiusz Milik a retrouvé le sourire et des couleurs sous le maillot de l’OM. Mis sur la touche à Naples, le Polonais devait relancer sa carrière à l’approche de l’Euro. Et c’est donc ce qu’il est en train de faire avec les Phocéens. Pablo Longoria a ainsi flairé le bon coup avec le buteur de 26 ans, mais cela n’a pas été simple de se mettre d’accord avec Aurelio De Laurentiis. A propos de cette opération Milik, le président de l’OM expliquait d’ailleurs récemment : « On a le contrôle de Milik, oui. C’est un joueur de l’OM, mais la formule est difficile à expliquer. C’est un prêt avec obligation d’achat avec plusieurs paiements. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples sauf si on le décide. On a le contrôle ».

Un transfert à plus de 14M€ ?