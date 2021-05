Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La terrible annonce du clan Kroos sur Haaland

Publié le 3 mai 2021 à 8h30 par La rédaction

L'agent de Toni Kroos est revenu sur les récentes déclarations de Mino Raiola au sujet d'un éventuel transfert de Erling Haaland vers le Real Madrid. Et à en croire Volker Struth, le club merengue et le Barça seraient dans l'incapacité de boucler l'arrivée du buteur norvégien cet été.

En plus de Kylian Mbappé, Erling Haaland est certainement l'attraction du prochain mercato estival. Sous contrat avec Dortmund jusqu'en 2024, le Norvégien attire déjà les plus grands clubs d'Europe, et notamment le Real Madrid. Son agent, Mino Raiola expliquait récemment à la presse espagnole que son poulain pourrait signer au Real ou au Barça et que Zinedine Zidane se devait même de signer la pépite du Borussia Dortmund. Une déclaration qui a fait pas mal réagir, en Espagne surtout...

Le clan Kroos annonce la couleur !