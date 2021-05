Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La guerre est déclarée pour Erling Braut Haaland !

Publié le 3 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Piste prioritaire du FC Barcelone à en croire la presse catalane aux yeux de son président Joan Laporta, Erling Braut Haaland pourrait bien engendrer une guerre entre le Borussia Dortmund et son agent Mino Raiola.

Que ce soit pour The Athletic ou As dernièrement, Mino Raiola a fait savoir que son intention était bel et bien de tester le marché pour Erling Braut Haaland, l’attaquant que les plus grandes formations européennes s’arracheraient à en croire la presse et dont le FC Barcelone qui verrait en Haaland l’élément parfait pour le nouveau projet porté par le président Joan Laporta. Néanmoins, le Borussia Dortmund ne compterait pas se laisser faire alors que l’international norvégien est sous contrat jusqu’en juin 2024. Directeur du football du Borussia, Sebastian Kehl a tenu à remettre les pendules à l’heure.

« Pour être honnête, nous sommes très détendus par rapport à la situation »