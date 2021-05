Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message clair pour Haaland !

Publié le 2 mai 2021 à 22h30 par A.D.

Etincelant au Borussia Dortmund, Erling Haaland serait dans le viseur du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone comme l'a révélé Mino Raiola. Malgré tout, Sebastian Kehl, directeur du football du BVB, ne s'inquiète pas quant à l'avenir de son numéro 9.

Dans une longue interview accordé à AS dernièrement, Mino Raiola s'est penché sérieusement sur le dossier Haaland. Comme l'a expliqué l'agent du Norvégien, on devrait assister à une grosse bataille entre les meilleures écuries européennes, dont le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG, pour son protégé cet été. Mais pour le Borussia Dortmund, pas question de paniquer. Comme l'a expliqué Sebastian Kehl ce dimanche, il est serein quant à la situation d'Erling Haaland. « Nous connaissons très bien Mino Raiola. C'est pourquoi ses déclarations ne nous surprennent pas. Pour être honnête, nous sommes très détendus par rapport à la situation. Il y a une situation de contrat claire, le garçon a un comportement impeccable et est impliqué tous les jours à l'entraînement » , a précisé le directeur du football au Borussia Dortmund à Sport 1 , avant d'en rajouter une couche.

Dortmund reste lucide pour Erling Haaland