Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone: Mino Raiola veut faire flamber le marché avec le dossier Haaland !

Publié le 2 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le Borussia Dortmund ne souhaite pas vendre Erling Braut Haaland, Mino Raiola aurait bien la volonté de tenter de le placer au FC Barcelone ou dans un autre club.

Que ce soit par son déplacement en Espagne afin de rencontrer les dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid ou via ses déclarations dans les médias, la position de Mino Raiola concernant l’avenir d’Erling Braut Haaland est claire : pousser pour un éventuel transfert bien que le Borussia Dortmund ne souhaite pas vendre sa pépite norvégienne de 20 ans qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024. L’agent d’Haaland a confirmé cette tendance tout en expliquant sa position sur la question. Le feuilleton Haaland devrait donc faire flamber le marché.

Mino Raiola veut aller au bout avec Haaland !