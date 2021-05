Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane le digne successeur de Deschamps ? La réponse !

Publié le 2 mai 2021 à 22h00 par La rédaction

Parti d’Arsenal en 2018, Arsène Wenger travaille toujours dans le monde du football avec un poste à la FIFA, mais s’est éloigné des terrains depuis bientôt 3 ans. L’Alsacien s’est exprimé récemment sur le cas de Zinedine Zidane et son arrivée possible à la tête de l’Equipe de France, en lieu et place de Didier Deschamps.

Arsène Wenger, 71 ans, est aujourd’hui loin des terrains de football. Il occupe désormais un poste de directeur du développement du football mondial à la FIFA. Interrogé sur l'avenir de Zinedine Zidane, Arsène Wenger a envoyé son compatriote français vers la sélection française. Selon l'ancien technicien d'Arsenal, le coach du Real Madrid devrait suivre son plan de carrière et logiquement se trouver à la tête de l’Equipe de France après Didier Deschamps.

Zinedine Zidane bientôt à la tête des Bleus