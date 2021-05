Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tension monte avec Sergio Ramos !

Publié le 2 mai 2021 à 15h00 par La rédaction

Le temps passe et Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. S’il devrait se renforcer avec l’arrivée de David Alaba, le club de Zinedine Zidane pourrait perdre son capitaine.

Dans moins de deux mois désormais, Sergio Ramos sera un joueur libre. En fin de contrat le 30 juin prochain, le capitaine du Real Madrid n’a toujours pas prolongé son contrat. Florentino Pérez, le président madrilène, a prévu le coup, car David Alaba devrait arriver libre du Bayern Munich. Mais perdre un joueur aussi important, qui est plus est gratuitement, serait un coup dur pour la Casa Blanca .

La durée du contrat pose un problème